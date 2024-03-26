أعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، أن الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024، ستفتتح يوم الاثنين المقبل، عند الساعة الخامسة مساء.

وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية، أن “رئيس الجمعية الوطنية، يدعو السادة النواب الموقرين، لحضور افتتاح أعمال هذه الدورة”.

وأضاف أن هذه الدعوة تأتي “بعد الاطلاع على المادة 52 من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية”، وعليه يدعى “السادة النواب الموقرون إلى حضور جلسة افتتاح الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023-2024، التي ستنعقد يوم الاثنين فاتح إبريل 2024 عند الساعة الخامسة مساء”.