عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ليل الاثنين /الثلاثاء عن سعادته بتصويت السنغاليين في « مناخ من التهدئة والمسؤولية » مشيرا إلى أن هذا النموذج من الديمقراطية والتناوب السلمي يعتبرا « مصدر لكل أفريقيا ».

وهنأ ولد الغزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي عبر موقع « إكس »(تويتر سابقا) الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، كما هنأ الرئيس المنتخب باسير ديوماي فاي.

وهنأ معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية في السنغال التي جرت الأحد، المرشح باسيرو ديوماي فاي، الذي وضعته المؤشرات الأولية في المقدمة بفارق واسع في نهاية الجولة الأولى.

وأصبح الفائز بهذه الانتخابات باسيرو فاي الرئيس الخامس للسنغال منذ استقلالها عام 1960.

وقد تولى قيادة البلاد على التوالي، ليوبولد سيدار سنغور (1960-1980)، وعبدو ضيوف (1980-2000)، وعبدولاي واد (2000-2012)، وماكي سال (2012-2024).

