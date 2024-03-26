قال الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو فاي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إنه سيحكم بلاده بـتواضع، مشيرا إلى أنه سيوجه جهوده نحو « المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات ».

وأشاد الرئيس المنتخب في أول خطاب له أمام أنصاره بالتزام الشعب السنغالي بالديمقراطية والعدالة، لافتا إلى أن النصر في هذه الانتخابات كان للشعب السنغالي « الذي دافع عن السيادة والقيم الديمقراطية والمبادىء الجمهورية »، وفق تعبيره.

ووعد حاكم السنغال الجديد بمكافحة « تكاليف المعيشة » و « تعزيز تعايشنا المشترك » كما وعد بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يعتزم بدء « مشاورات شاملة وواسعة النطاق وقطاعية لإعادة إطلاق السياسات العامة الفعّالة ».

وأشاد الرئيس السنغالي المنتخب بالإدارة السنغالية التي قال إنها نظمت الاقتراع بشكل جيد، مشيرا إلى « السياق الخاص » الذي نظمت فيه الانتخابات.

الرئيس السنغالي المنتخب أشاد أيضًا بموقف الأطراف الأخرى المرشحة التي استمرت في “تقليد سنغالي جيد”، والمتمثل في تهنئة الفائز المعلن خلال النتائج الأولوية، قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.

وتعهد الرئيس المنتخب أيضًا بأن بلاده ستظل دائمًا « جاهزة لدعم أشقائها وإخوتها الأفارقة لتعزيز عملية بناء التكامل القاري ».

وطمأن الرئيس المنتخب المجتمع الدولي بأن السنغال ستظل دائما « شريكا موثوقا »

وتابع « سيظل (السنغال) البلد الصديق والحليف الموثوق، والموثوق به، لأي شريك يتعاون معنا في تعاون نزيه ومحترم ومنتج بالنسبة لكلا الطرفين ».

وخلص الرئيس المنتخب في خطابه بإشادة « خاصة » بمعلمه عثمان صونكو الذي أظهر « رؤية بعيدة المدى من خلال التركيز على مشروع وليس شخصه »، وفق تعبيره.