قال وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني إسماعيل ولد عبد الفتاح، إنه يجب وضع خدمة المواطن فوق كل اعتبار، والعمل على إيصال الماء لكل بيت في مختلف ربوع الوطن وبشكل مستديم، مؤكدا “أن هذا هو النجاح الحقيقي.”

الوزير كان يتحدث يوم الجمعة، خلال اجتماع عقده مع عمال الشركة الوطنية للماء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 مارس) .

وأكد الوزير، أن إيصال الماء لكل بيت، “هو الهدف الذي تسعى الحكومة للوصول إليه في القريب العاجل.”

ولفت إلى أن “موريتانيا تتمتع بمخزون مائي جوفي مقدر، يجب العمل على استكشافه والمحافظة عليه قدر الإمكان، مع التوجه نحو استغلال المياه السطحية بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.”

وذكر أن قطاعه “أنجز الكثير”،مؤكدا أنه بقي “الكثير أيضا لينجز في بلد مترامي الأطراف ويتمدد بشكل أفقي.”

وشدد على “ضرورة مضاعفة الجهود وفق خطة واضحة والتحضير الجيد لموسم الصيف المقبل -من الآن- حيث يكثر الطلب على الماء.”