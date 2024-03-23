أعلن النائب البرلماني السابق عبد الرحمن ولد ميني، اليوم السبت، استقالته من حزب تكتل القوى الديمقراطية، بعد ربع قرن من الانضمام له.

وقال ولد ميني في رسالة الاستقالة، إنه يعتز بالمسار الذي جمعه مع رئيس الحزب أحمد ولد داداه، معتبرا أنهما جمعتهما مشتركات بينها “الحرص على وحدة موريتانيا والذود عن مصالحها والسعي إلى إرساء دولة القانون والعدل والمساواة”.

وأضاف النائب البرلماني السابق، أن استقالته قد “لا تكون اللحظة التي فكرت فيها منذ انضمامي للحزب داخل البرلمان سنة 2008، قبل 16 سنة من الآن”.

وعبر عن فخره واعتزازه بما قدمه مع حزب التكتل طيلة المسار، مؤكدا أنه سيظل وفيا “لذلك الماضي بكل محطاته التي ستبقى دائما مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي”، على حد تعبيره.