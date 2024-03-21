دعا الرئيس السنغالي ماكي صال، خلال مجلس للوزراء، الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى التصويت يوم الأحد في هدوء وسكينة للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للسنغال.

وأوضح بلاغ لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن “رئيس الجمهورية طلب من الفاعلين السياسيين والمواطنين الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بالتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم 24 مارس 2024 في هدوء وسكينة”.

وأكد المصدر ذاته أن الرئيس المنتهية ولايته “تطرق إلى موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 24 مارس 2024، معربا عن تهانئه للحكومة والقوات المسلحة والأمن والإدارة على كل التدابير التي اتخذتها لضمان تنظيم جيد للانتخابات بالسنغال وخارجها”.

كما نوه ماكي صال “بالسير الجيد للحملة الانتخابية في ظل السلام واحترام دولة القانون من أجل تعزيز إشعاع الديمقراطية السنغالية وقوة مؤسساتنا”.

ود عي أكثر من مليون ناخب إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع، يوم 24 مارس الجاري، لانتخاب الرئيس الخامس لجمهورية السنغال، بعد ليوبولد سيدار سنغور، وعبده ضيوف، وعبدولاي واد، وماكي سال.

وكان من المفترض أن يدلي السنغاليون بأصواتهم يوم 25 فبراير، لكن الرئيس ماكي سال قرر في 3 فبراير تأجيل الانتخابات، وذلك قبيل افتتاح الحملة الانتخابية.