قال رئيس اتحاد أرباب العمل في موريتانيا زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن وضعية تموين “السوق جيدة”، وبأسعار مناسبة.

ولد الشيخ أحمد كان يتحدث اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، حول وضعية تموين السوق، أكد خلاله وفرة جميع “البضائع.”

وأكد ولد الشيخ أحمد، أن جميع المواد الأساسية متوفرة، “وتغطي حاجة السوق الموريتاني لمدة عام.”

وأجرى ولد الشيخ أحمد، مقارنة بين أسعار المواد الأساسية خلال شهر مارس من عام 2023، وخلال ذات الشهر من العام الجاريي.

وأوضح بهذا الخصوص، أن 17 ألف أوقية قديمة هي سعر “خنشة الدقيق” حاليا، بينما كان سعرها العام الماضي، 19 ألف.

وأضاف أن 20 لتر من زيت الطبخ حاليا “ب8400 أوقية قديمة، بينما كانت العام الماضي ب9100 أوقية قديمة.”

وأشار إلى أن طن القمح يتراوح سعره حاليا بين 135 و132 ألف قديمة، في حين كان خلال العام الماضي، ب 153 ألف قديمة.

وبخصوص مادة السكر، قال ولد الشيخ أحمد، إن سعر “طن المادة ارتفع إلى 324 ألف أوقية قديمة، بعدما كان 275 ألف أوقية قديمة خلال العام الماضي.”

لكنه أرجع ذلك إلى الأزمات العالمية، مؤكدا توفر المادة في السوق.

ونفى ولد الشيخ أحمد وجود مضاربات، مشيرا إلى “أن أرباح الموردين قليلة، نظرا لأسعار المواد المسقرة.”

وأكد استقرار أسعار الأرز رغم ارتفاعها عالميا، لافتا إلى أن موريتانيا “لديها اكتفاء ذاتي من هذه المادة.”