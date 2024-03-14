دعا الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ،الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إلى إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات والعمل على قيام حل مستديم، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكية آنتوني بلينكن، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للانباء (رسمية).

وأورد المصدر ذاته، أن وزير الخارجية الأمريكية أشار إلى انشغال بلاده بهذه القضية، مؤكدا حرصها على الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل نهائي للقضية.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الموريتاني ، على توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، معربا في الوقت ذاته، عن استعداد بلاده لدعم أولويات القارة في إطار خطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، وفق المصدر ذاته.

ورحب ولد الغزواني خلال الاتصال على ما أبداه وزير الخارجية الأمريكية من استعداد لدعم أولويات القارة، مبينا أنها أولويات كثيرة ومتعددة الأبعاد، تأتي على رأسها قضايا الأمن والاستقرار والتعليم وترقية الشباب وتمكين المرأة وترسيخ الديمقراطية وتسريع الاندماج الاقتصادي لبناء تنمية مستديمة شاملة.

وخلال الاتصال أكد الجانبان العزم على تنمية علاقات البلدين الثنائية وعلى تعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية.