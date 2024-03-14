أقام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حفل إفطار على شرف رؤساء التشكيلات السياسية الوطنية، والأئمة والنواب وممثلي هيئات المجتمع المدني، وممثلين عن المستشفيات والمراكز الصحية ورجال الأعمال.

وحضر حفل الإطار السيدة الأولى مريم بنت الداه، والوزير الأول محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت ، ورئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، ورئيس مؤسسة المعارضة حمادي سيد المختار.

وحضر الإفطار كذلك والي نواكشوط الغربية، والمكلفين بمهام والمستشارين في رئاسة الجمهورية، وفي الوزارة الأولى، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعتمدين في موريتانيا.

وقالت الرئاسة إن الإفطار الرئاسي تميز « بحضور متنوع من مختلف من الطيف الوطني شمل إضافة إلى الفقهاء والعلماء والأطباء، زعماء الأحزاب السياسية والنواب في الجمعية الوطنية ورجال الأعمال وقادة النقابات العمالية والمجتمع المدني ».

وقالت الرئاسة إن بعض الأئمة قدموا خلال مأدبة الإفطار محاضرات « حول فضائل شهر رمضان الكريم وما يوفره من قيم عالية، وما يجب أن يتمتع به المسلم من سلوك تبعا لما تمليه المدرسة الرمضانية من قيم فضيلة تدعو للتآخي والمحبة والتعاون والتكافل، والدور الذي يجب أن يقوم به العلماء للمحافظة على السلم ومكافحة التطرف والمسلكيات المخلة بالأمن والاستقرار ».