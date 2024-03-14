أعلن مركز ترانيم للفنون الشعبية، أن النسخة الحادية عشرة من مهرجان ليالي المديح، ستنظم ابتداء من 29 من الشهر الحالي، أي 19 من رمضان المبارك.

وقال المركز في بيان إن النسخة الحالية تحمل اسم المداحة الراحلة، خدي بنت اعبيدي.

وأضاف أن نسخة المهرجان هذه السنة منظمة « تحت رعاية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، وتنظم فعاليات المهرجان في ملعب شيخا بيديا وسط العاصمة نواكشوط».

وأشار إلى أن السهرات المديحية سينعشها عشرات المداحة من مختلف المدارس المديحية في البلد كما ستكون هناك فقرة خاصة للمداحة «وقوفا مع إخوتنا في فلسطين وأيضا سهرة نسائية خاصة ستنعشها طالبات الإقامة الفنية لصوت تسلم وبعض نجمات المدح».