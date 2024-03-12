اعتمدت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، خطة خاصة، لتحسين الخدمات الأساسية بالعاصمة نواكشوط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الخدمات الأساسية بمدينة نواكشوط، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

وناقشت اللجنة، عرضا عن حالة الخدمات الأساسية بمدينة نواكشوط ومستوي ولوج المواطنين إليها، ومدى تقدم المؤشرات العامة في ميدان التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والبني التحتية الطرقية، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

واعتمدت اللجنة بحسب ذات المصدر، الخطة الخاصة بتدعيم و تعميم الولوج لهذه الخدمات و خاصة في الأحياء الشعبية.