استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عصر اليوم بالقصر الرئاسي، وفدا رفيع المستوى من السنغال برئاسة وزير الشؤون الخارجية إسماعيلا ماديور فال، قدم للتعزية في في السياسي والدبلوماسي الموريتاني محمد فاضل ولد الداه، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، وفق مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وضم الوفدكلا من وزير القوات المسلحة عمار يووم، ووزير النفط والطاقة آنتوان فيليكس جوم، وسفير السنغال في موريتانيا بيراما امباميك جان.

ويعد ولد الداه أحد أبرز الوجوه السياسية في موريتانيا بعد سنوات الاستقلال الأولى، حيث كان مؤسس الحركة الناصرية في موريتانيا، وهو الد السيدة الأولى في موريتانيا حاليًا مريم بنت الداه.

كما برز ولد الداه في أنشطة الحركة اليسارية، وخاصة حركة الكادحين، حيث كان واحدًا من أبرز الكتاب في صحيفة “صيحة المظلوم” ذائعة الصيت في ستينيات القرن الماضي.

وبعد مسار سياسي طويل في المعارضة والنضال، تولى الفقيد حقيبة وزارة المياه والطاقة في أول حكومة للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وشغل الراحل عدة مناصب حكومية، قبل أن يسلك مسارًا دبلوماسيًا تولى خلاله عدة سفارات منها العراق وسوريا والأردن.

وطيلة مساره السياسي والدبلوماسي، نشر ولد الداه عدة مقالات سياسية وأدبية، وكان يطلق عليه رفقاؤه في النضال السياسي لقب “الأستاذ”.