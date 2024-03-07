استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، عصر اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكول د مور، وزيرة الدولة البلجيكية للاستشارات والهجرة.

وقد تطرق اللقاء إلى سبُل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، خاصة المتعلقة منها بمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وفق صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك.

ويأتي اللقاء بعد ساعات من توقيع موريتانيا وفدا مشتركا من الاتحاد الأوروبي والمملكة الإسبانية، اليوم الخميس في نواكشوط، إعلانا مشتركا للتعاون، في مجال الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد أجاي، ووزير الداخلية واللامركزية امحمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، وسفير موريتانيا في بلجيكا محمد محمود ولد إبراهيم خليل، والسادة المستشارون برئاسة الجمهورية محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي ومحمد ولد اسويدات وهارونا تراوري.

وحضر اللقاء عن الاتحاد الأوروبي صندرجين، مستشارة قانونية، و إيفا جونسون، عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الشؤون الداخلية، وكليوم جون، سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، وكورينا الريش، مدير المفوضية الأوروبية، والمديرية العامة للشؤون الداخلية، و راول هرناندز، عضو في ديوان السيدة ايفا جونسون، والاكسندرا كرفلهو نائب رئيس الوحدة، المديرية العامة للشؤون الداخلية، وعن المملكة الاسبانية فرنندو كراند مرسلكا وزير الداخلية و مريم الفريز د لا روزا سفيرة إسبانيا في نواكشوط، و الينا كرزون مديرة عامة بوزارة الداخلية، و انتونيو منيرا ملحق داخلي بالسفارة، قائد الحرس المدني، واخوان ديناس ملحق داخلي بالسفارة، كبير مفتشي الشرطة.