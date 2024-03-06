أنهي الفريق قائد أركان الدرك الوطني زيارةَ تفقد لوحدات ومراكز الدرك الوطني في ولايتي داخلت نواذيبو وإينشيري .

بدأ الفريق صحبة ضباط الأركان بزيارة ميدانية للسّريّة المكلّفة بتأمين منجم الذهب الذي تستغله شركة Kinross تازيات و مراكز الدرك الخاصة بالتعدين الأهلي في منطقة التَّماية.

وفي المرحلة الثانية زار القائد كتيبة الدرك الإقليمي بانواذيبو والفرق البحرية المتواجدة في موانئ المدينة، وفي نفس السياق قام بتفقد وحدات التجمع الثاني للدرك المتنقل بنواذيبو حيث أشرف على تنفيذ تمرين ميداني مكنه من الوقوف على المستوى العملياتي لهذه الوحدات.

كما زار قائد الأركان مركز العبور الحدودي 55 واطلع على سير العمل به ، وقادته الزيارة إلى الفرق و المراكز المنتشرة على مسار السكة الحديدية (بلنوار، لقريدات، انال، ادويره واتميمشات)، ومراكز الدرك الخاصة بتأمين التعدين الأهلي بمنطقة تجريت.

خلال هذه الزيارة اجتمع الفريق بأطر الوحدات وحثهم على التفاني في العمل والمهنية والمحافظة علي مختلف وسائلهم (المنشآت، العتاد، …)