وقع رئيس المجلس الأعلى للتهذيب في موريتانيا، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب لحبيب المالكي، بنواكشوط، اتفاقية تعاون حول تبادل التجارب بين البلدين في مجال البحث العلمي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب أن هذا اللقاء شكل فرصة للاستماع عن قرب والاطلاع على التجربة المغربية الثرية في مجال التكوين والتربية والبحث العلمي.

وأوضح أن الاتفاق يعتبر لبنة جديدة تنضاف إلى صرح التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية التي سيكون لها تأثير بالغ على تحسين وتعزيز جودة العلاقات الخاصة في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي ميادين تحظى بالأولوية من طرف البلدين .

وقال إنه يعلق آمالا كبيرة على هذه الاتفاقية من خلال التبادل المشترك بين الهيئتين، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز التجربة وتبادل الخبرات من خلال الزيارات الميدانية التي ستساهم في صيانة وتعزيز التعاون البناء بين البلدين الشقيقين.