يشارك الفلم الموريتاني القصير “لينا ظلالا” في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، بجمهورية مصر العربية.

وفلم “لسنا ظلالا” هو فلم قصير، تم إنتاجه في إطار الدورة الأولى من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، في نهاية دورة تكوينية استفاد منها شباب مقاطعة عرفات، ضمن أفلام الورشات 7/7.

الفلم الذي أشرف على إخراجه وتأطير المشاركين فيه، المخرج والمصور خالد مولاي، تمكن من حصد جائزة المحارة الذهبية (الجائزة الأولى) في مسابقة أفلام الورشات، في المهرجان.

كما يشارك أيضا المخرج الموريتاني محمد المصطفى ولد البان، في مهرجان الإسماعلية الذي تتواصل أعماله حاليا بحضور عدد من النجوم العالميين والعرب.

وسبق لمحمد المصطفى ولد البان أن فاز بعدة جوائز في مشواره، أبرزها جائزة الجزيرة للأفلام الوثائقية، ع فلم ذاكرة الشرق، كما أخرج عدة أعمال تلفزيونية في موريتانيا.