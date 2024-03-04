استدعت وزارة الداخلية واللامركزية الفاعلين السياسيين الذين سبق لهم إيداع ملفات لدى الإدارة العامة للصياغة والشؤون السياسية والحريات العامة، لغرض الحصول على تراخيص لأحزاب سياسية.

ووشمل الاستداء أيضا، الفاعلين السياسيين الذين تم حل أحزابهم على أساس نتائج آخر استحقاقين انتخابيين محليين شهدتها البلاد عام 2018 وعام 2023.

وقالت الوزارة في استدعائها إن على المعنيين الحضور لدى مصالح الإدارة المعنية، ابتداء من اليوم الإثنين الساعة 11 صباحا.