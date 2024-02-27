وقعت موريتانيا مع إمارة موناكو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي، وخصوصا فيمجال مكافحة التهاب الكبد الفيروسي.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون بين البلدين التي عقدت أمس الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقدم الجانبان خلال الدورة عروضا حول مختلف مجالات التعاون.

وقال وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، إ ن ملفات التعاون التي تتم دراستها من طرف الخبراء، ستفضي إلى فتح آفاق جديدة بفضل القرارات التي ستمكن من إعطاء دفع قوي لهذا التعاون المشترك.

من جانبها، عبرت وزيرة الشؤون الخارجية بإمارة موناكو، عن التزام بلادها بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص إمارة موناكو على دعم المشاريع التي لها آثار إيجابية على السكان، كالولوج لخدمات الصحة والتعليم والغذاء والعمل، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء.

وأشارت إلى أن التعاون بين موناكو وموريتانيا شهد منذ العام 2016 تطورا على مختلف الأصعدة، مبرزة أن هذا التعاون سيسمح بمواصلة التبادلات التي بدأت في السنوات الأخيرة بين المهنيين الصحيين.