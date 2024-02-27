أعلن الرئيس السنغالي، ماكي صال، أنه سيقدم مشروع قانون للعفو العام للجمعية الوطنية، بخصوص الأحداث المتصلة بالمظاهرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة ما بين 2021 و2024.

وقال الرئيس ماكي صال، خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني لتحديد تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية بالسنغال، التي كانت مقررة في 25 من فبراير، ” في جو مطبوع بالمصالحة الوطنية، سألجأ للجمعية الوطنية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، خلال انعقاد مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون للعفو العام بخصوص الأحداث التي تتعلق بالمظاهرات السياسية التي وقعت خلال الفترة ما بين 2021 و2024 “.

وأوضح أنه من شأن هذه الخطوة ” تهدئة الوضع السياسي، وتعزيز توطيد تماسكنا الاجتماعي”.

وكشف الرئيس السنغالي، خلال لقائه بوسائل إعلام محلية الخميس الماضي، أنع يريد “تهيئة الظروف المفضية إلى تهدئة من أجل تعزيز السلم والاستقرار في البلاد.

وأضاف أنه يتعين قبل ذلك “المصادقة على قانون العفو العام، وأن الحكومة تشتغل عليه وسيتعين التأشير عليه من قبل الجمعية الوطنية “.

وأعرب ماكي سال عن أمله في تنظيم الرئاسيات ما بين شهري يونيو ويوليوز، مجددا تأكيده على مغادرة السلطة بتاريخ انتهاء ولايته شهر إبريل المقبل.