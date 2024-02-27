وقعت موريتانيا وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي،دولة الامارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية لسنة 2024 في موريتانيا.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني احمد سالم ولد العربي، الأمين العام لوزارة الزراعة، وعن جانب الجائزة أمينها العام الدكتور عبد الوهاب زايد، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في قصر الإمارات.