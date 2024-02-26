تنطلق اليوم الاثنين الدورة الأولى لسنة 2024، لمجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر خلال هذه الدورة أن تتم المصادقة على الخطة الاستراتيجية لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، والتي تغطي الفترة ما بين 2024 و 2028.

كما ستلقي مفوضة الأمن الغذائي، خطابا تستعرض فيه سياسة الحكومة في مجال الأمن الغذائي، وتطلب من مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي، المصادقة على هذه الخطة.

وقالت مفوضية الأمن الغذائي، في منشور لها، إن الخطة تنسجم مع أهداف وتوجهات الحكومة الموريتانية باعتبارها ترجمة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، في هذا المجال.