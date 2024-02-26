لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدة أشخاص في حادث سير وقع على بعد 27 كلمترا، من مدينة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي.

وقالت حملة “معا للح من حوادث السير”، إن الحادث، الذي وقع مساء أمس الأحد أسفر أيضا عن إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتتة الخطورة.

وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين، أن “الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة السرعة المفرطة”.

وأشارت إلى أن السيارة كانت تقل على متنها 23 راكبا، أصيب منهم 21 بجروح متفاوتة، نقل منهم 6 وصفت إصاباتهم بالخطيرة إلى مستشفى مدينة النعمة، فيما نقل 15 شخصا إلى المركز الصحي بتمبدغة.