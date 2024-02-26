بدأت وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بإمارة موناكو ايزابيل بيرو أماداي، زيارة عمل لموريتانيا تدوم عدة ايام، ضمن جولة في بعض الدول الإفريقية.

واستقبلت الوزير من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين

في الخارج محمد يحيى السعيد، والمدير العام لمديرية الدعم والوسائل المشتركة، ماصار سيسوقو، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة.

وكانت بيرو أماداي، أشرفت قبل السفر إلى موريتانيا على اأشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين الإمارة وتونس.

ودعت الوزيرة شباب المتوسط إلى العمل حتى يتمكنوا من العثور على مكانتهم وبناء مستقبل لأنفسهم.

واتفق الطرفان على جملة من الاتفاقيات شملت فتح باب التفاوض حول اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، وآفاق التعاون في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والفلاحة.