نشر المجلس الدستوري في السنغال اليوم الثلاثاء، تحديثا لقائمة المرشحين، للانتخابات الرئاسية، مماثلة لتلك التي أصدرها سابقا.

واستثنت القائمة المرشحة روز ورديني، التي أعلنت الاثنين انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.

وتضمنت الوثيقة، المرشحين الـ19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في يناير، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 فبراير.

وكان الرئيس المنتهية ولايته مكاي صال، قد أصدر قرارا بتأجيل الانتخابات الرئاسية، حتى منتصف ديسمبر المقبل.

لكن المجلس الدستوري رفض الأسبوع الماضي، القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي صال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.

وأكد المجلس “استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا” في 25 فبراير نظرا لتأخر العملية، داعيا “السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن”.

من جهته أكد ماكي صال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و”سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات”.