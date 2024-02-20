صادق مكنتب الجمعية الوطنية بموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيدي.

وتلقى البرلمان طلبا من وزارة العدل، برفع الحصانة عن النائب البرلماني، إثر دعوى قضائية رفعها ضده رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.

وكان ولد مولود قد اتهم ولد اعبيدي بالتشهير، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول يقول فيه إن ولد مولود حصل على نصف مليار أوقية قديمة من رجل أعمال خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

ويمنح النظام الداخلي للجمعية الوطنية، صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب برلماني، لمكتب الجمعية العمومية في حالة عدم انعقاد دورة برلمانية.