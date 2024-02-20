تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة العامة للطقس، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بهبوب رياح معتدلة إلى قوية شرقية إلى شمالية شرقية على عموم البلاد.

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم الثلاثاء، إن “هذه الوضعية ستؤدي إلى رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على معظم البلاد.”

وأضافت في النشرة التي أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن السماء ستكون “قليلة الغيوم إلى غائمة على عموم التراب الوطني.”

وبخصوص حالة الطقس لمدينة نواكشوط، توقعت الهيئة أن تكون الرياح معتدلة إلى قوية شمالية شرقية إلى شرقية مع سماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الـ 24 ساعة القادمة:

النعمة………………………..20-32°

تمبدغه……………………….19-33°

ولاته………………………….18-31°

عدل بكرو ………………… 15-33°

باسكنو …………….……….17-33°

لعيون……………………… 19-33°

الطينطان………………… 20-33°

كيفه…………………………19-34°

كنكوصه……………………19-35°

باركيول………………….…19-35°

كيهيدي…………………….20-36°

مونكل………………………..19-36°

مقامه………………………21-36°

إمبود……………………….20-36°

ألاك………………..……….19-36°

مقطع لحجار………….…19-35°

بوكى…………………..….20-36°

روصو.…………………….20-36°

بوتيلميت………………..19-35°

أطار………………………17-33°

وادان…………………… 16-30°

شنقيط…………………..16-29°

أوجفت………………….18-32°

انواذيبو…………………20-30°

تجكجه………..…………17-31°

تيشيت………..………..19-32°

سيلبابي……………….21-36°

ازويرات……….……….15-30°

بئر أم اكرين………….14-29°

اكجوجت……………….18-35°

انواكشوط……………19-33°