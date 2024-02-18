قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال رئاسته الدورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف عطاف في تصريح لقناة الموريتانية على هامش القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، أن رئاسة ولد الغزواني للاتحاد الأفريقي مصدر “فخر واعتزاز” بالنسبة للمنطقة المغاربية وأفريقيا.

وأكد عطاف أنه “من حسن حظ أفريقيا أنها نالت رئاسة الرئيس الموريتاني لهذه الدورة، وهي تمر بمرحلة جد حساسة”، مشيرًا إلى أن “المنظمة الأفريقية مثلها مثل باقي دول العالم، تعاني من الاضطرابات التي تعرفها منظومة العلاقات الدولية”.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: “أقول وبكل فخر أن رئاسة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي في هذا الظرف يتطلب منا، تقديم كل الدعم والسند، والجزائر مستعدة لذلك”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن “التحديات تحديات كبرى والعراقيل عراقيل جمة، وتستدعي منا الوقوف إلى جانب الرئيس الحالي لمنظمتنا في هذا الظرف العويص”، وفق تعبيره.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن هنالك ملفات “مفرحة” تنتظر الرئيس الموريتاني من أبرزها أن أفريقيا حصلت العام الماضي على عضوية مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن الرئيس الموريتاني سيكون أول رئيس للاتحاد الأفريقي يشارك في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين “كعضو كامل العضوية”.

من جهة أخرى قال أحمد عطاف أن أفريقيا أنهت العام الماضي التفاوض مع الأمم المتحدة حول التكفل ببعثات حفظ السلام وبتمويل أممي، بالإضافة إلى “ملف إصلاح مجلس الأمن والمطالب الأفريقية بهذا الصدد والتي قوبلت بتفهم كبير وهذا مرضي ومرضي جدا بالنسبة لنا”، وفق تعبيره عطاف.

وبخصوص التحديات التي تنتظر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، قال وزير الخارجية إن في مقدمتها “الأمن والاستقرار”، مشيرًا إلى أن أفريقيا فيها خمس مجموعات إقليمية “لا تخلو واحدة منها من بؤر توتر وصراع”.

وقال وزير الخارجية إن الملف الثاني الذي يشكل تحديًا يتعلق بمنطقة التجارة الحرة في أفريقيا، وأوضح أنه “توجد -مع الأسف- دول لم تصادق على هذه الاتفاقية، وستكون من بين أولويات رئيسنا رئيس الاتحاد الأفريقي أنه يعمل على إقناع الدول المتبقية أن تنضم إلى معاهدة التجارة الحرة الأفريقية”.

وخلص وزير الخارجية الجزائري إلى أن “رئيسنا رئيس الاتحاد الأفريقي سيكون له شرف تمثيل القارة في الشراكات الدولية، وقد تعددت هذه الشراكات في الآونة الأخيرة، ونحن نتطلع إلى أحسن تمثيل لقارتنا من طرف الرئيس الموريتاني ورئيس الاتحاد الأفريقي”.