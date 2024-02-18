تنطلق فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية الــ 48 للاتحاد الأفريقي لشركات التأمين يوم الاثنين المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال رئيس الاتحادية الأفريقية لشركات التأمين، سيزار ايكومي انفيني “اختيار موريتانيا لتنظيم هذا الملتقى يؤكد الدور المحوري للبلاد بوصفها عضوا مهما في الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف انفيني أن هذا المؤتمر سيحمل آفاقًا واسعة لشركات التأمين المحلية، وستكون له تأثيرات إيجابية على الأسواق المحلية، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات مع شركات عالمية.

من جهته، أوضح رئيس الرابطة الموريتانية للمؤمنين، ك حمود بشير كمال، أن المؤتمر سيناقش على مدى خمسة أيام عدد من الملفات المرتبطة بالتأمين والتي تركز بصفة عامة على الدور الذي يلعبه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب رئيس لجنة تنظيم المؤتمر، عبد الله القرشي، فإن أكثر من 800 شخصا من مختلف قارات العالم سيشاركون في المؤتمر.