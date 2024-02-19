قال الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، الرئيس الموريتاني، فجر اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأفريقي اعتمد الخطة العشرية الثانية في إطار تنفيذ أجندة 2063، والتي تحدد أولوية الاتحاد الأفريقي خلال المرحلة القادمة.

وأشار ولد الغزواني خلال اختتام القمة الأفريقية الـ37 إلى أن أوليات الاتحاد الأفريقي خلال العشرية القادة تدور في المجمل حول إيلاء الأولوية القصوى للتعليم من أجل بناء منظمات تعليمية توفر نفاذا شاملا إلى تعليم وتكوين جيد وتلائم القرن الواحد والعشرين.

كما تروم الخطة العشرية إلى مضاعفة الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار والحل السلمي للنزاعات البينية.

وأشار ولد الغزواني إلى أن الاتحاد استخلص أهم الدروس من تنفيذ الخطة العشرية الأولى من أجندة 2063.

وأضاف ولد الغزواني أن هذه الأولويات تشمل أيضا ”تعزيز حضور قارتنا على الساحة الدولية، خاصة بالسعي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وكذلك السعي إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز نظام متعدد الأطراف يكون أكثر عدلا وإنصافا”.

وتابع ولد الغزواني ”سيتم التركيز أيضا على التنفيذ الفعلي لمنطقة التبادل الحر القاري وبرنامج البنية التحتية الداعمة لها“.

وأضاف ولد الغزواني خلال خطابه أن الاتحاد الأفريقي استخلص معا أهم الدروس من تنفيذه خطته العشرية الأولى.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق عام 2013 أجندة 2063 وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق مجموعة من المشاريع المستقبلية من أبرزها مشروع العملة المشتركة، ومشروع جواز المشترك، وكذلك اطلاق صندوق النقد الإفريقي، ومركز الطيران المشتركة، وفي الناحية الثقافية يسعى الاتحاد الى اطلاق جامعة إفريقيا الرقمية، وموسوعة الثقافة الإفريقية، والمتحف الإفريقي العظيم.