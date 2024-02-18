قالت وزارة الخارجية الموريتانية إن تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة الاتحاد الأفريقي دليل على “نجاح وديناميكية الدبلوماسية الموريتانية”.

وأضافت الخارجية الموريتانية في بيان صحفي تلقت “صحراء ميديا” نسخة منه اليوم الأحد، إن الرئيس الموريتاني تم اختياره “من قبل نظرائه في شمال إفريقيا للاضطلاع بهذه المهمة النبيلة نيابة عنهم، وتزكية دول القارة بالإجماع لهذا الاختيار”.

وأوضحت أن ذلك “دليل على الاعتراف بالتزام فخامة رئيس الجمهورية نحو وحدة وتقدم أفريقيا”.

كما أكدت أنه دليل على “نجاح وديناميكية الدبلوماسية الموريتانية بفضل رؤيته الثاقبة والجهود الحثيثة التي قادها في سبيل تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية”، وفق نص البيان.

وأشارت الخارجية الموريتانية إلى أن “قيادة الاتحاد الإفريقي في هذا الظرف الإقليمي والدولي الحساس، ستمكن فخامة رئيس الجمهورية من وضع خبرته الواسعة وحكمته المشهودة، بالتعاون الوثيق مع نظرائه ومفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته المختلفة، في خدمة تعزيز التعاون والتنمية المستدامة والسلام في أفريقيا، وتحقيق تطلعات شعوبنا الإفريقية لمستقبل أكثر ازدهاراً وتقدما وأمنا”.

وكان الرئيس الموريتاني قد تسلم أمس السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية السابعة والثلاثين المنعقدة في أديس أبابا.