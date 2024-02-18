أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الأحد مباحثات مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد.

وجرت المباحثات على هامش القمة الأفريقية العادية السابعة والثلاثين التي انطلقت جلساتها أمس السبت، وتختتم مساء اليوم الأحد.

ويعد هذا أول لقاء ثنائي أجراه الرئيس الموريتاني بعد توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، فيما ينتظر أن يجري سلسلة لقاءات ثنائية قبيل اختتام القمة، حسب ما أكد مصدر رسمي لـ “صحراء ميديا”.

During this morning’s bilateral meeting, I had the honor of personally congratulating President Mohamed Ould Ghazouani of the Republic of Mauritania on his recent assumption of the AU Chair. We seized this valuable opportunity to exchange briefings on our respective national… pic.twitter.com/1uH82xC3ii — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 18, 2024

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي في منشور على تطبيق (إكس): “خلال اللقاء الثنائي هذا الصباح، كان لي شرف أن أتقدم بالتهنئة شخصيًا إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني على رئاسته للاتحاد الأفريقي”.

وأضاف آبي أحمد أن اللقاء الثنائي كان “فرصة ثمينة لتبادل المعطيات حول قضايانا الوطنية، وإجراء نقاشات مستفيضة حول المسائل القارية الحاسمة”، دون أ، يكشف أي تفاصيل أخرى.

في غضون ذلك، لم تكشف المصادر عن فحوى المباحثات التي أجراها الرئيس الموريتاني مع رئيس وزراء أثيوبيا، فيما رجحت أنها ستكون مرتبطة بالأزمات التي تعيشها القارة الأفريقية ودور الاتحاد الأفريقي في تسويتها.

وأثيوبيا هي الدولة الحاضنة لمقر الاتحاد الأفريقي، حيث تحتضن مطلع كل عام القمة العادية للاتحاد الأفريقي.