أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الأحد مباحثات مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد.

وجرت المباحثات على هامش القمة الأفريقية العادية السابعة والثلاثين التي انطلقت جلساتها أمس السبت، وتختتم مساء اليوم الأحد.

ويعد هذا أول لقاء ثنائي أجراه الرئيس الموريتاني بعد توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، فيما ينتظر أن يجري سلسلة لقاءات ثنائية قبيل اختتام القمة، حسب ما أكد مصدر رسمي لـ “صحراء ميديا”.

During this morning’s bilateral meeting, I had the honor of personally congratulating President Mohamed Ould Ghazouani of the Republic of Mauritania on his recent assumption of the AU Chair. We seized this valuable opportunity to exchange briefings on our respective national… pic.twitter.com/1uH82xC3ii

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 18, 2024