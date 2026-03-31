دعا الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي مواصلة الجهود اللازمة بكل تنسيق وتشاور ونجاعة لتأمين التموين الدائم بالمواد الأساسية والطاقوية والتحلي باليقظة والصرامة في وجه كل محاولات الاحتكار والمضاربة والتهريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.

وخلال الاجتماع، قُدمت إحاطة حول الوضعية الراهنة للمخزون من المواد الأساسية والطاقوية، ومستويات الأسعار في السوق، فضلا عن استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لضمان استقرار التموين والحد من تقلبات الأسعار.

كما استمع المشاركون إلى عرض حول المخزون الوطني من المواد الأساسية والطاقوية والجهود التي تضطلع بها الحكومة في مجال تأمين التموين والتعاطي مع الأزمة.

كما استعرض المشاركون التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والآثار المتوقعة لها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم طرح جملة من المقترحات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من انعكاساتها السلبية.

شارك في اجتماع اللجنة الوزارية عدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والنقابات العمالية.