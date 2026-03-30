تجري موريتانيا تحضيرات لاستضافة الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المقرر عقده في نواكشوط في أبريل المقبل.

وبحث وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المدير الإقليمي لمنظمة الفاو في أكرا، ترتيبات تنظيم المؤتمر.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الفترة من 13 إلى 17 أبريل، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة إفريقية، لبحث قضايا الزراعة والأمن الغذائي.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن المحادثات تناولت برنامج المؤتمر ومحاوره، إلى جانب الجوانب التنظيمية المرتبطة باستضافة الحدث.

وأوضح ذات المصدر، أن موريتانيا اتخذت إجراءات تحضيرية لاستقبال الوفود، في حين أكد الجانب الموريتاني جاهزيته لتنظيم المؤتمر