حذرت مؤسسة أشغال صيانة الطرق، من نشاط ملحوظ لعواصف رملية مصحوبة برياح قوية تشهدها بعض المناطق شمالي موريتانيا، ما تسبب في تدن كبير في مدى الرؤية وصعوبة في التنقل على عدد من المحاور الطرقية.

ودعت المؤسسة، في تنبيه صادر عنها، اليوم الاثنين، السائقين عموما، ولا سيما مستخدمي الطرق الوطنية، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية إلى حين تحسن الظروف الجوية.

وأكدت المؤسسة أهمية تفادي السرعة المفرطة، واحترام مسافات الأمان، واستعمال الأضواء المناسبة أثناء القيادة في الأجواء المغبرة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.