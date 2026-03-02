أعلن مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط، اليوم الاثنين، اعتماد «الميثاق الاستشفائي» الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسة الصحية والمرضى والمرافقين، وضمان ولوج منصف للخدمات العلاجية.

وقال المركز، في بيان، إن الميثاق الجديد يرتكز على قيم احترام كرامة المرضى وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ضمان دقة المعلومات الطبية وحماية المعطيات الشخصية.

وينص الميثاق على حقوق المرضى في الحصول على المعلومات الطبية، والموافقة على العلاج، والاستفادة من رعاية صحية ملائمة، مع ضمان سرية بياناتهم.

وفي المقابل، يحدد الميثاق مسؤوليات المرضى والمرافقين، من بينها تقديم معلومات صحية دقيقة للأطقم الطبية، واحترام النظم الداخلية والمساطر المتبعة داخل المؤسسة، والحفاظ على نظافة المرفق العمومي.