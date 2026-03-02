دعا الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في صياغة القانون الاستشفائي واستكمال النظام المعلوماتي لتسيير المستشفيات، ومعالجة الاختلالات في توزيع الموارد البشرية بين المرافق الصحية.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات، وفق بيان للوزارة الأولى، حيث استعرضت اللجنة مستوى التقدم في ملفات البنية التحتية والتجهيزات الطبية والحوكمة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية.

كما ناقش الاجتماع مسودة القانون الاستشفائي الجديد، ومقترح مكونة الصحة ضمن النسخة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، إضافة إلى المعوقات المالية المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية.

وقررت اللجنة في ختام اجتماعها عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ القرارات وتجاوز العقبات الإدارية والمالية التي تعيق تطوير المنظومة الصحية.