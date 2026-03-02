عاين مدير المكتب الوطني للصرف الصحي، محمد بيلي سيدي أحمددي، اليوم الاثنين، مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط – القطب (أ)، ودعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ أشغاله.

وحسب بيان نشره مكتب الصرف الصحي، فقد شمل التفقد “محطة معالجة المياه العادمة، التي تمثل الحلقة النهائية في سلسلة تجميع ونقل ومعالجة المياه المنزلية”.

ودعا مدير المكتب إلى “تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال، والعمل على تعزيز الورش بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية الكافية، مع الالتزام الصارم بدفاتر الشروط والمواصفات”.

كما تفقد “ميدانيا الأشغال المدنية المنجزة حتى الآن، ووضعية البنى التحتية الأساسية، ومستوى الجاهزية التقنية للانتقال إلى المراحل اللاحقة من الإنجاز”.

وشملت الزيارة الوقوف على “المواقع المخصصة لإنشاء محطات رفع وضخ المياه العادمة ومياه الأمطار، حيث تم الاطلاع على الجوانب الفنية المرتبطة بملاءمة المواقع، وجاهزيتها، ومدى التنسيق القائم مع مختلف المتدخلين”.