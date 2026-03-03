أعلنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” أن حجم استثماراتها في ولاية الحوض الشرقي خلال الفترة ما بين 2020 و2025 بلغ 38.438.046.410 أوقية قديمة، شملت قطاعات التعليم والصحة والمياه والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.

وأوضحت المندوبية أن تدخلاتها في قطاع التعليم تضمنت إنشاء 12 منشأة تعليمية و592 فصلاً دراسياً، إلى جانب توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية، واستفادة 16,592 تلميذاً من برامج الدعم، فضلاً عن 193 كفالة مدرسية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، استفادت 19,443 أسرة من التحويلات النقدية المنتظمة، و57,128 أسرة من التحويلات الظرفية، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي 51,972 أسرة.

وأضافت المندوبية أن تدخلاتها شملت إنشاء 83 بنية مائية وتوفير 4 شاحنات صهريج، وفتح 269 دكان تموين ضمن برامج الأمن الغذائي، وبناء 31 نقطة صحية، مع استفادة 9,330 أسرة من التأمين الصحي، إضافة إلى تشييد 184 وحدة سكنية اجتماعية، وتمويل 1,598 نشاطاً إنتاجياً ومشاريع مدرة للدخل في إطار برامج الإدماج الاقتصادي.