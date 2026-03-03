حصلت شركة ماتال، المشغل الأول للهاتف الجوال في موريتانيا، على جائزة أفضل شبكة جوال في البلاد، وذلك خلال حف احتضنته مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي تنظمه رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA).

ومنحت الجائزة شركة Ookla، الرائدة عالميا في مجال ذكاء الاتصال وتحليل أداء الشبكات، استنادا إلى مؤشر Speedtest Connectivity Score™️، وهو مؤشر يعتمد على تجميع عدة معايير تقنية تشمل سرعة الإنترنت، وزمن الاستجابة، وجودة التجربة خلال الاستخدامات اليومية مثل تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات.

وأظهرت النتائج أن ماتال توفر أفضل تجربة اتصال للهاتف الجوال في موريتانيا.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة ماتال، إلياس بن ساسي، أن هذا التتويج يجسد العمل المتواصل الذي أنجزته فرق الشركة، والاستثمارات التي تم توجيهها لتحسين جودة الخدمة وتوسيع تغطية الشبكة في مختلف مناطق البلاد، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز الأداء وتقديم تجربة اتصال عالية الجودة والحفاظ على موقع الريادة في السوق.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لشركة Ookla، ستيفن باي، أن تتويج ماتال عبر Speedtest كأفضل شبكة جوال في موريتانيا للنصف الثاني من عام 2025 يعكس التزامها المستمر بتقديم تجربة اتصال متميزة، مشيراً إلى أن جوائز Speedtest تعتمد على منهجية دقيقة لتحديد الشبكات الأعلى أداءً.

ويعكس هذا التكريم الدولي، بحسب الشركة، نجاعة استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على توسيع التغطية الشبكية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات، وتعزيز الابتكار التكنولوجي لصالح زبنائها في مختلف أنحاء موريتانيا.

وتعد ماتال المشغل الأول للهاتف الجوال في البلاد، حيث تقدم خدمات الاتصال والإنترنت عالي السرعة في جميع المناطق منذ أكثر من عقدين، وأسهمت في تطوير المشهد الرقمي الوطني لتصبح فاعلاً مرجعياً في مجال الاتصالات فائقة السرعة.

أما شركة Ookla، التابعة لمجموعة Ziff Davis، فتُصنف من بين أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تحليل أداء الشبكات الثابتة والمتنقلة، فيما يُعد Speedtest مرجعاً دولياً للمستخدمين والمؤسسات الراغبين في تقييم جودة خدمات الاتصال.