عقد وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية، أعل ولد الفيرك، اجتماعا تنسيقيا مع والي نواكشوط الغربية وجانب حكام المقاطعات وعمد البلديات التابعة للولاية، خصص للتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وبحث الاجتماع تحديد أولويات التدخل في مجال الطرق الحضرية، خاصة ما يتعلق بفك العزلة عن الأحياء السكنية، وتحسين انسيابية حركة المرور، وتعزيز السلامة الطرقية داخل العاصمة.

وحسب ما أعلنت وزارة التجهيز والنقل فقد تم استعراض أبرز الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية الحضرية، ووضع تصور عملي يضمن توجيه المشاريع وفق معايير موضوعية تستجيب للاحتياجات الملحة للسكان.

وأكد الوزير حرص القطاع على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع، من خلال إشراك السلطات الإدارية والبلدية، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تحديد الأولويات الميدانية. وشدد على أن المرحلة الثانية من البرنامج ستولي عناية خاصة للمحاور ذات الكثافة السكانية العالية، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين جودة الخدمات الطرقية.