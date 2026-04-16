أعلنت الوكالة السنغالية للإحصاء والديموغرافيا تسجيل صادرات البلاد نموًا بنسبة 7.8% في يناير 2026 على أساس سنوي، لتبلغ 412.6 مليار فرنك إفريقي، مدفوعة بارتفاع مبيعات النفط الخام والذهب.

وأوضحت الوكالة أن صادرات النفط الخام ارتفعت بنسبة 272.5%، والذهب غير النقدي بنسبة 93%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 34.4% إلى 524.8 مليار فرنك إفريقي، مع تسجيل نمو في النشاط الصناعي بنسبة 9.9%.

وفي المقابل، تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 15.6% خلال الموسم الزراعي 2024/2025، مع انخفاض إنتاج الفول السوداني بنسبة 24.8%، مقابل ارتفاع إنتاج القطن بنسبة 7.5%، بينما ظل التضخم محدودًا عند 0.4% في دكار.

وعلى صعيد المالية والنقل، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 4.4%، وزادت الكتلة النقدية بنسبة 14.9%، كما سجل النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 5.5% في عدد المسافرين، إلى جانب ارتفاع الشحن الجوي والبحري.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 16.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، لتصل إلى 563 ألف ميغاواط/ساعة، محققة إيرادات بلغت 76 مليار فرنك إفريقي، مع زيادة متوسط سعر الكيلوواط/ساعة بنسبة 4%.