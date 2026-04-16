Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 16 أبريل
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
موريتانيا والسنغال تتفقان على تسهيل استيراد المواشي قبل عيد الأضحى

محمد الهادي

اتفق وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد أحمد مع نظيره السنغالي مابوبا ديان على تسهيل استيراد المواشي خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع التحضيرات لعيد الأضحى، بهدف ضمان انسيابية التموين وتلبية احتياجات السوق السنغالي.

وقالت وزارة التنمية الحيوانية إن اللقاء جرى في نواكشوط على هامش المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا.

وأضافت الوزارة أن المباحثات شملت تعزيز التعاون في المناطق الحدودية، عبر إنشاء أسواق مواشي منظمة وتنظيم الفاعلين في القطاع بما يضمن تطوير المبادلات التجارية وتأمين المعاملات المهنية.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول تسريع تنفيذ مشروع مشترك ممول من البنك الإفريقي للتنمية، يهدف إلى تحقيق تحول مستدام في قطاع التنمية الحيوانية في البلدين.

شاركها.

