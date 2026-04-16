دعا الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، إلى جعل الزراعة في صدارة الأولويات، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي شرط أساسي لضمان الأمن والسيادة والاستدامة، وذلك خلال افتتاح الدورة الـ34 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا في نواكشوط.

وقال ولد أجاي إن الوقت قد حان لتكثيف الجهود وتوحيد الرؤى على مستوى القارة الإفريقية، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن موريتانيا تواصل تنفيذ برامج تهدف إلى تحويل قطاع الزراعة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر إدماج الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد خطة عمل خماسية وفق مقاربة تشاركية لتحديث المنظومة الزراعية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تكثيف البرامج المرتبطة بالأمن الغذائي وتحسين التغذية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.

وأكد ولد أجاي أن مناخ الاستثمار في البلاد مدعوم بإصلاحات مؤسسية، داعيا إلى تمكين الموارد البشرية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص من الاستغلال الأمثل لما تزخر به القارة من موارد طبيعية.