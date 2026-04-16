موريتانيا: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين فرنسيين أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في معالجة الوضع الإنساني في منطقة الساحل، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن تدفقات اللاجئين وأثرها على الدول المستضيفة، وفي مقدمتها موريتانيا.

موريتانيا: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مباحثات على انفراد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء في قصر الإليزيه، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا.

موريتانيا: قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الوضع الأمني في منطقة الساحل يظل أولوية قصوى لبلاده، محذراً من أن المؤشرات الميدانية في الساحل الأوسط تنذر بإمكانية تفاقم الأزمة أو توسعها جغرافياً، بما قد يحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي وأنماط الهجرة العالمية.

موريتانيا: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وموريتانيا تعملان على تعزيز شراكتهما لمواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية والأزمة الإنسانية.

موريتانيا: قالت الشرطة الموريتانية إن مفوضية المرور التابعة للإدارة الجهوية للأمن بولاية داخلت نواذيبو تمكنت من تفكيك شبكتين تنشطان في مجال تهريب المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية.

بنين: أعلن الرئيس المنتخب في بنين روموالد واداغني أن فوزه في الانتخابات الرئاسية سيشكل أساساً لـ”توافق وطني”، في أول تصريح له عقب إعلان النتائج، بينما دعا حزب المعارضة الرئيسي إلى إدخال إصلاحات سياسية رغم تهنئته للمرشح الفائز.

لبنان: أفاد مصدر رسمي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الخميس)، بأن لبنان لم يتبلّغ بعد عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الاسرائيلي، تعليقا على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اتصال سيحصل بين «الزعيمَين» الإسرائيلي واللبناني.