غادرت الوحدة الـ20 التابعة لـ الدرك الموريتاني مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، متوجهة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، للمشاركة في مهمة حفظ السلام الأممية، في إطار التناوب الدوري للوحدات.

وأوضح الدرك أن هذه الوحدة تُعد الحادية عشرة على مستوى مدينة بانغي، بعد أن تلقت تدريبات مكثفة تؤهلها لتنفيذ مهام أمنية وإنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضاف أن الوحدة الثامنة عشرة عادت إلى أرض الوطن بعد مشاركتها لمدة عام كامل في عمليات حفظ السلام بالمدينة نفسها، حيث أدت مهامها في مجالي الأمن والعمل الإنساني.

وأشار الدرك إلى أن مراسم المغادرة والاستقبال جرت بإشراف مدير المعتمدية بأركان الدرك محمد عابدين سيدي، وبحضور عدد من رؤساء المكاتب والمديريات، إضافة إلى قائد الناحية الغربية للدرك.