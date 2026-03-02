أكدت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، دعمها لـ«السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل «الأكثر واقعية» للنزاع.

وجاء ذلك في إعلان ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر أمام مجلس حقوق الإنسان، أكدت فيه الدول أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، محذرة من أي «توظيف سياسي» للملف داخل المجلس.

وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لاستئناف العملية السياسية على أساس خطة الحكم الذاتي، مشيدة بتفاعل المغرب «البنّاء والطوعي» مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وزيارات آليات الإجراءات الخاصة.

كما رحب الإعلان بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرا أن هذه الخطوات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات والتنمية الإقليمية.