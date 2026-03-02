أعربت النقابة الوطنية لأساتذة المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي عن استنكارها الشديد لوضعية غياب التأمين الصحي عن أساتذة المعاهد، بعد تعرض لأستاذ التشريع الإسلامي بمعهد سيلبابي وعضو النقابة، لوعكة صحية مفاجئة استلزمت نقله على وجه السرعة بسيارة إسعاف إلى مستشفى القلب في نواكشوط، حيث خضع لعملية قسطرة وتحمل تكاليف علاج “باهظة”.

وقالت النقابة في بيان رسمي إنها تتضامن مع الأستاذ وجميع زملائه الذين يفتقدون التغطية الصحية، محذرة من أن الحالة الحالية قد تتكرر مع أي أستاذ آخر في ظل غياب التأمين.

وشدد البيان على مطالبة النقابة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين جميع أساتذة المعاهد الجهوية للتعليم الأصلي، وضمان تحمل الدولة لتكاليف علاج الزميل أيده عبد الباقي.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف حتى تحقيق مطالب الأساتذة في الحق بالتأمين الصحي الذي يضمن لهم حياة كريمة ورعاية طبية مناسبة.