فال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن الاتحاد ملتزم بتوفير مختلف احتياجات المستهلك من الإنتاج المحلي طيلة الشهر الفضيل، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية التموين دون انقطاع.

وأضاف خلال جولة في بعض المعرض مع وزيرة التجارة، أن زيارة المعارض الرمضانية مكنت من الاطلاع عن كثب على سير عمليات البيع والتموين، والتأكد من توفر المواد الأساسية والمنتجات المحلية بأسعار مخفضة.

وأوضح أن المعارض تشهد انسيابية في العمل وتنظيما جيدا، مشيدا بالتنسيق القائم بين مختلف الشركاء لضمان نجاح هذه المبادرة خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا المواطنين إلى دعم المنتج الوطني، معتبراً أن الإقبال عليه يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد الوطني