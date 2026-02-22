أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن رفضها للتصريحات الصادرة عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن منطقة الشرق الأوسط، والتي تضمنت حديثًا عن السيادة على أراض فلسطينية محتلة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التصريحات تمثل محاولة لتكريس واقع مخالف لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تعد أراضي فلسطينية محتلة.

وجددت الحكومة الموريتانية، في هذا السياق، موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها لأي إجراءات أو تصريحات من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية.

كما شددت موريتانيا على تمسكها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق حل عادل وشامل ودائم في المنطقة