رفع متظاهرون في العاصمة السنغالية داكار شعارات من بينها «العدالة لعبدولاي» و«لن يتكرر ذلك» و«لا للإفلات من العقاب» خلال مسيرة احتجاجية، تخللتها أغانٍ لموسيقى الريغي، للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الطالب عبدولاي با ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشارك في المسيرة عدد من أنصار ونشطاء حزب باستيف الحاكم، الذين قالوا إنهم خرجوا لدق ناقوس الخطر، معتبرين أن هذه الممارسات تعود إلى مرحلة كان يُعتقد أن البلاد تجاوزتها.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، قُتل 66 شخصًا خلال أعمال عنف سياسي في السنغال بين عامي 2021 و2024، في واحدة من أكثر الفترات توترًا في تاريخ البلاد الحديث، وسط استمرار مطالبات بإنهاء الإفلات من العقاب.

ووجّه المتظاهرون رسالة مزدوجة للسلطات، طالبوا فيها بفتح تحقيقات شفافة واستعادة الثقة في جهاز الشرطة، الذي تقول شريحة من السكان إنها لم تعد تثق به.

من جهته، قال وكيل الجمهورية إن الطالب توفي نتيجة سقوط عرضي من الطابق الرابع في مقر إقامته الجامعية أثناء محاولته الفرار من حريق اندلع في المبنى، لكن المحتجين يشككون في الرواية الرسمية ويقولون إن الطالب لم يكن ليحاول الهروب لولا تدخل قوات الأمن في الحرم الجامعي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع عناصر أمن وهم يعتدون بالضرب على شبان داخل الحرم الجامعي. وأعلنت السلطات هذا الأسبوع تعليق مهام عدد من المسؤولين الأمنيين، في خطوة اعتبرها المتظاهرون غير كافية، مطالبين بإجراء تحقيقات معمقة وملاحقات قضائية.